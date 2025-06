Rovella post-Calhanoglu? L’Inter ha chiesto informazioni! Il retroscena – SI

Negli ultimi giorni, l'Inter ha intensificato i propri sforzi sondando il terreno per Nicolà Rovella, centrocampista di grande talento della Lazio. Con una proposta che supera i 35 milioni di euro e l'inserimento di Kristjan Asllani in prestito con diritto di riscatto, i nerazzurri cercano di consolidare il proprio centrocampo. Ma quali sono le vere motivazioni dietro questa mossa e come potrebbe evolversi la trattativa? Il retroscena svelato da Alfredo Pedullà apre uno scenario intrigante...

L' Inter si è mossa con decisione, sondando il terreno con una proposta concreta: circa 35 milioni di euro più il prestito con diritto di riscatto di Kristjan Asllani, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Un'operazione che sembra più un'esplorazione preventiva, dettata dalla necessità di cautelarsi in caso di offerte irrinunciabili per Hakan Calhanoglu, sempre più uomo mercato a livello europeo.

