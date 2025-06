Rovella i dettagli della prima offerta! La Lazio alza un muro – SI

L’asse Milano-Roma si infiamma: l’Inter mette sul tavolo 35 milioni più Asllani per Rovella, ma la Lazio risponde con un deciso rifiuto. La corsa al giovane centrocampista si anima, mentre i tifosi attendono sviluppi su questa intricata trattativa. La sfida tra due grandi club entra nel vivo, alimentando il fermento del mercato di gennaio. Restate sintonizzati: la battaglia per Nicolò Rovella è appena iniziata.

Si mantiene caldo l’asse che da Milano porta a Roma. Come raccolto da Sportitalia, l’Inter ha iniziato a fare sul serio per Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio. RIFIUTO – La Lazio ha respinto la prima offensiva dell’Inter per Nicolò Rovella. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la dirigenza nerazzurra avrebbe presentato un’offerta da 35 milioni di euro, a cui si sarebbe aggiunto il cartellino di Kristjan Asllani, con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Una proposta importante, ma che non ha convinto il presidente Claudio Lotito. La società biancoceleste, infatti, continua a fare muro e chiede il pagamento integrale della clausola rescissoria fissata a 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Rovella, i dettagli della prima offerta! La Lazio alza un muro – SI

