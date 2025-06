Rossini Swim Cup in città oltre tremila atleti A emergere il team corazzata neozelandese

L'11^ edizione della Rossini Swim Cup, al "Osvaldo Berti", ha trasformato Città224 in un palcoscenico internazionale del nuoto, con oltre 3.200 atleti pronti a sfidarsi in acque cristalline. La squadra neozelandese North Shore Swimming Club di Auckland, guidata dal coach Graham Hill, ha consolidato la propria supremazia, bissando il successo dello scorso anno e lasciando il segno in questa vibrante festa acquatica. Un evento che ha dimostrato ancora una volta come lo sport unisca culture e passioni.

Successo al Rossini Swim Cup 2025 E' stato festival del nuoto a cielo aperto nell'impianto natatorio comunale "Osvaldo Berti". L'11^ edizione della Rossini Swim Cup, evento organizzato da Sport Village, ha portato in città 3.200 atleti-gara che si sono misurati in una competizione dal sapore internazionale. A emergere, bissando il successo dello scorso anno, la squadra neozelandese North Shore Swimming Club di Auckland, allenata da Graham Hill, tecnico di fama internazionale. Al secondo posto la squadra ospitante Sport Village – Banca di Pesaro, davanti alla milanese Aqua Alpha. Le migliori prestazioni sono state nella Categoria Esordienti Anna Pelusi (Vela Nuoto Ancona) con tempo 34''88 nei 50 rana, Grayson Coulter (North Shore Auckland) 1'56''98 nei 200 stile, che è anche il nuovo Record Neozelandese.

