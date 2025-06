Rossi a dicembre Benigni racconterà San Pietro

Preparatevi a vivere un evento unico: a dicembre, Roberto Benigni ci condurrà in un viaggio emozionante nel cuore del Vaticano, raccontando Pietro con la passione e l’arte che lo contraddistinguono. L’anticipato ritorno di Benigni sulla scena televisiva italiana segna una tappa speciale per la chiusura del Giubileo, unendo spiritualità, cultura e spettacolo in un racconto che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico come mai prima d'ora.

"Uno straordinario evento con Roberto Benigni che racconta Pietro dal cuore del Vaticano. Una prima serata in onda dicembre su Rai1 per la chiusura del Giubileo ". Lo ha annunciato l'Ad Giampaolo Rossi alla presentazione dei palinsesti a Napoli. "Ho voluto fortemente il suo ritorno in Rai, mancava da un decennio", ha aggiunto, spiegando che sarà "interprete della figura di Pietro: dal cuore simbolico del Vaticano un racconto che unisce arte e fede, una opera che incarna la funzione di servizio pubblico".

