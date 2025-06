Roncadelle | Festa della Birra

Dal 25 al 28 giugno, Roncadelle si anima con la 12ª Festa della Birra al Parco Cono Ottico: quattro giorni di musica coinvolgente, sapori autentici e risate con amici e famiglia. Un'occasione speciale per gustare eccellenti birre artigianali e sostenere una causa benefica. Ogni sera, le tribute band renderanno la festa indimenticabile, portando sul palco l’energia e la passione che uniscono tutti in un grande abbraccio musicale. Non mancate!

Dal 25 al 28 Giugno torna all Parco Cono Ottico di Roncadelle la 12^ edizione della Festa della Birra: quattro giorni di musica, divertimento, buon cibo e ottima birra artigianale il cui intero ricavato viene devoluto in beneficenza. Ogni sera una tribute band calcherà il palco per far sognare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

