Rompe finestrino di una volante a Marina di Ravenna | arrestato a Bologna dopo la fuga

Una scena di tensione si è consumata a Marina di Ravenna, quando un uomo ha rotto il finestrino di una volante durante un tentativo di fuga. La polizia di Bologna, dopo un rocambolesco inseguimento, lo ha arrestato a Bologna, svelando i suoi precedenti penali e le recenti attività criminali. Un episodio che dimostra come la determinazione delle forze dell’ordine sia fondamentale per garantire la sicurezza. La vicenda continua a svilupparsi.

Bologna, 27 giugno 2025 – La polizia di Stato di Bologna ha arrestato un cittadino italiano pluripregiudicato di origine marocchina, presunto responsabile di diversi recenti furti, e del danneggiamento di una autovettura di servizio a Ravenna. Il cittadino, gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di firma presso gli uffici di polizia, si era reso irreperibile dalla notte di venerdì scorso (20 giugno) quando, dopo essere stato fermato dalle volanti di Ravenna poiché riconosciuto autore di diversi danneggiamenti su autovetture in sosta, era uscito dalla cellula di sicurezza ricavata nel vano posteriore dell’auto di servizio, sfondandone il finestrino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rompe finestrino di una volante a Marina di Ravenna: arrestato a Bologna dopo la fuga

In questa notizia si parla di: ravenna - arrestato - bologna - rompe

