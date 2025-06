Rombano i motori Tre giorni con ’Mimo’

Sei pronto a vivere l’emozione del rombo dei motori? Dal oggi a domenica, l’Autodromo di Monza ospita la quarta edizione del Milano Monza Open-Air Motor Show, un evento imperdibile per appassionati e famiglie. Tra esposizioni spettacolari e attività divertenti, il Mimo offre un’esperienza unica: tre giorni di adrenalina, prove su pista e divertimento assicurato. Non perdere questa occasione di immergerti nel mondo delle auto!

Motori accesi, questa volta non in senso metaforico, per il Milano Monza Open - Air Motor Show (Mimo), all' Autodromo di Monza, quarta edizione, da oggi a domenica. Il festival motoristico, con accesso gratuito, è dedicato non solo agli appassionati dei motori, ma anche alle famiglie, con esposizioni, ma anche attività di intrattenimento di vario genere. Tre intensi giorni dove il pubblico potrà provare i diversi modelli di auto sia su un percorso interno al parco che su uno esterno. Si comincia oggi con le attività dinamiche e di pista, con i test drive e i track day, mentre l'apertura ufficiale della manifestazione si svolgerà alle 12.

