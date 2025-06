Roma | via libera da Corte appello greca a estradizione di Kaufmann

La decisione della Corte d’Appello di Larissa apre un nuovo capitolo nel caso di Francis Kauffman, l’uomo accusato del tragico duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili. Dopo settimane di attesa, il via libera greco all’estradizione rappresenta un passo decisivo verso la giustizia e la verità, confermando come i confini nazionali possano essere superati per garantire che la legge faccia il suo corso.

Roma, 27 giu.(LaPresse) – La Corte d’Appello di Larissa, in Grecia, secondo quanto apprende LaPresse, ha dato il via libera all’estradizione e alla consegna alla magistratura italiana, di Francis Kauffman, l’uomo di 46 anni di nazionalità americana, accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. I corpi delle due vittime erano stati rinvenuti lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili, a Roma. Kauffman era stato arrestato pochi giorni dopo in un ostello a Skiathos. L’estradizione potrebbe avvenire entro pochi giorni. Kauffman sarà interrogato non appena giungerà in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma: via libera da Corte appello greca a estradizione di Kaufmann

Francis Kaufmann interrogato per 30 minuti dai pm di Roma: «Sono innocente». Il silenzio sugli omicidi a villa Pamphili in attesa dell’estradizione - In un clima di tensione e attesa, Francis Kaufmann si presenta davanti ai magistrati italiani tramite collegamento video, dichiarando la propria innocenza nel caso Villa Pamphili.

