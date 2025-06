Roma Svilar no stop | allenamento con i pesi in vacanza

Roma Svilar non si ferma: anche in vacanza, l’estremo difensore continua ad allenarsi con i pesi, dimostrando determinazione e impegno. Con il calciomercato alle porte, la Roma lavora per rafforzare ogni reparto e affrontare con rinnovata grinta le sfide di Europa League, Serie A e Champions League. La strategia della società, sotto la guida di Gasperini, punta a costruire una rosa compatta e vincente, pronta a conquistare nuovi traguardi.

Il calciomercato si sta avvicinando e per la Roma è tempo di costruire una rosa completa, in ogni reparto. I giallorossi sono consapevoli di dover competere sia in Europa League che in Serie, con l'obiettivo di strappare il pass per la Champions League. Per raggiungere un tale traguardo, la dirigenza si è affidata all'esperienza di Gian Piero Gasperini, artefice del capolavoro Atalanta. Il coach di Grugliasco avrebbe tracciato la strada da seguire e starebbe iniziando a scegliere i punti fermi del suo scacchiere, di quel 3-4-2-1 che è un marchio di fabbrica. Oltre a Manu Koné, i capitolini sarebbero pronti a blindare un altro elemento che ha fatto la differenza nell'ultima annata.

