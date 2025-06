Roma su Mikautadze arrivano conferme | fuori tutto in casa Lione

Roma su Mikautadze, mentre fuori tutto in casa Lione: il club giallorosso si prepara a concludere le ultime operazioni di mercato prima della deadline UEFA. Con giugno che si avvicina, i dirigenti sono chiamati a sfruttare al massimo queste settimane cruciali per rinforzare la rosa e soddisfare le esigenze di Gasperini. Ruoli chiave come difesa, esterni e attacco saranno al centro delle strategie per garantire una stagione all’altezza delle aspettative.

Ultimi assaggi di giugno per una Roma che dovrà sfruttarli a dovere per far decollare il proprio mercato. La deadline per far quadrare i conti con la UEFA incombe, e vitale sarà presentarsi in maniera virtuosa per dare poi il là agli investimenti su una rosa che dovrà corrispondere alle esigenze di Gasperini. I ruoli da puntellare saranno molti, da una difesa che ha già bisogno di nuova linfa agli esterni, fino ad un attacco che dovrebbe cambiare pelle. Abraham e Shomurodov destinati all’addio, per fare spazio magari ad un Georges Mikautadze. Già nel taccuino dei giallorossi l’estate scorsa, questa potrebbe essere la volta buona per vederlo in giallorosso, e le conferme arrivano dall’Inghilterra: secondo Transfer, la Roma è molto interessata al georgiano, un attaccante che sa sicuramente vedere la porta, come dimostrano i 17 gol in 44 partite stagionali, ma abbina a ciò anche mobilità ed un’innata capacità di svariare su tutto il fronte offensivo (11 assist), caratteristiche che Gasperini vuole nei propri attaccanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it