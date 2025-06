Roma perde il controllo della moto sulla Laurentina | morto 43enne

Una tragedia scuote Roma: un uomo di 43 anni ha perso il controllo della moto sulla Laurentina, provocando un incidente mortale. L'intervento tempestivo della Polizia Locale non è riuscito a salvare la vita del motociclista, lasciando la città sotto shock. Un episodio che ricorda quanto la sicurezza in strada sia fondamentale e quanto ogni istante possa cambiare il corso delle nostre vite. La comunità si stringe nel dolore, chiedendo maggiore attenzione e prevenzione su tutte le strade.

(Adnkronos) – Tragico incidente stradale a Roma, dove ieri un uomo ha perso il controllo della moto ed è morto schiantandosi sulla Laurentina.  Gli agenti del IX Gruppo E della Polizia Locale sono intervenuti nella serata di ieri per un incidente avvenuto all'altezza della rotatoria tra via dei Castelli Romani e via Laurentina: dai primi .