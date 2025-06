Roma nodo plusvalenze | ecco cosa rischia e quanti milioni deve incassare

La Roma si trova di fronte a una sfida cruciale: incassare quasi 20 milioni di euro in plusvalenze entro tre giorni, per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario e evitare conseguenze gravi. Con il calendario che corre, ogni decisione conta: quali rischi si celano dietro questa corsa contro il tempo e cosa potrebbe succedere in caso di mancato rispetto? La risposta è fondamentale per il futuro giallorosso.

Il club giallorosso ha bisogno di realizzare poco meno di 20 milioni di plusvalenze entro tre giorni: tutti i conti e i rischi in caso di mancato rispetto dei parametri FFP La Roma continua la corsa contro il tempo. La scadenza fissata è ormai quella canonica del 30 giugno, il termine entro cui realizzare circa 30 milioni di euro in plusvalenze per rientrare nei parametri e nei traguardi intermedi del settlement agreement firmato nel 2022 dal club giallorosso. Un ritornello che ormai a Trigoria conoscono molto bene, ma che stavolta è particolarmente difficile da ripetere. Prima la questione allenatore, poi il rinnovo di Svilar, la separazione con Ghisolfi e l’arrivo di Massara a metà giugno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma, nodo plusvalenze: ecco cosa rischia e quanti milioni deve incassare

