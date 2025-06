Roma nasce ARPPS | un nuovo presidio per la ricerca delle persone scomparse

Roma si prepara a fare un passo decisivo contro le sparizioni con la nascita dell’ARPPS, l’Associazione Ricerca Permanente Persone Scomparse. Durante una suggestiva conferenza al Circolo Montecitorio, è stato presentato un nuovo presidio dedicato a intervenire in modo sistematico e professionale su un tema che tocca il cuore della società. Un’iniziativa che promette di fare la differenza, offrendo speranza e soluzioni concrete.

Roma, 27 giugno 2025 – Nella suggestiva cornice del Circolo Montecitorio si è tenuta mercoledì scorso la conferenza stampa di presentazione dell ’ARPPS – Associazione Ricerca Permanente Persone Scomparse, una nuova realtà nata per a ffrontare in modo sistematico e professionale il drammatico fenomeno delle sparizioni. A moderare l’incontro è stata Flaminia Bolzan, nota criminologa italiana e madrina dell’associazione, che ha accompagnato il pubblico in un confronto ricco di spunti e riflessioni. Tra i fondatori, erano presenti Alessandro Fiore, presidente dell’associazione, autore del libro “Il lutto sospeso ” presentato in tutta Italia, e Alfredo Vitali, cofondatore, vicepresidente e coordinatore nazionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

