Roma Maxi sgombero nel palazzo degli abusivi a Cinecittà

Un altro sgombero, l'ennesimo, sempre nel quartiere della Romanina, nella periferia sud est della Capitale. A pochi passi dall'ex hotel Cinecittà sgomberato neanche un anno fa. Ancora una volta le forze dell'ordine sono intervenute per liberare una palazzina occupata abusivamente, per lo più da sudamericani. Bande di latinos, borseggiatori. In gran parte sempre gli stessi che escono da una parte per tornare ad occupare da un'altra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it