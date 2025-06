Roma maxi colpo in pieno centro | ladri in fuga con bottino da 100mila euro

Roma sotto choc: un audace maxi colpo nel cuore della città ha lasciato tutti senza parole. Alle 14:30 di ieri, una banda di ladri ha svaligiato un appartamento in via dei Coronari, portando via un bottino di 100mila euro. I proprietari, una coppia di anziani, hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine, ma ora la città si chiede quanto ancora possa resistere questa ondata di furti e come proteggersi da simili episodi.

Maxi colpo da 100mila euro in un appartamento in via dei Coronari, nel cuore di Roma. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14:30, una banda di malviventi è entrata nell'appartamento di una coppia derubandoli. I proprietari, uno uomo di 72 anni e la moglie di 62, hanno dato subito l'allarme dopo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

