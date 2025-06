Roma furto da film nel cuore del centro storico | spariti gioielli per 100mila euro

Roma ancora sotto shock per un furto da film nel cuore del centro storico. Nel pomeriggio di ieri, una banda organizzata ha svaligiato un appartamento in via dei Coronari, portando via gioielli per oltre 100mila euro. Un colpo studiato nei minimi dettagli, avvenuto in pieno giorno e senza lasciare tracce apparenti. La domanda ora è: come si può proteggere il patrimonio in uno dei quartieri più affascinanti e frequentati della città ?

Un colpo studiato nei minimi dettagli, compiuto in pieno giorno e nel cuore pulsante di Roma. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri in via dei Coronari, a due passi da piazza Navona, dove una banda di ladri è riuscita a penetrare in un appartamento privato e portare via un bottino stimato in oltre 100mila euro. L'obiettivo era chiaro e la dinamica lascia pochi dubbi: i malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari, una coppia di coniugi di 72 e 62 anni, per entrare nell'abitazione e svaligiarla con metodo e rapidità . A scoprire l'accaduto sono stati proprio i due residenti, rientrati a casa attorno alle 14:30 e trovatisi di fronte stanze messe a soqquadro e la cassaforte completamente svuotata.

