Roma duello con il Milan per De Cuyper | fissato il prezzo del belga

Roma duello con il Milan per De Kuyper, fissato il prezzo del belga. È una fase transitoria quella che sta vivendo il mercato in entrata della Roma, con Massara che prima di focalizzarsi totalmente sugli acquisti dovrà cercare di piazzare un paio di cessioni per non incombere in sanzioni a livello di Fair Play Finanziario. Il settlement agreement e la questione plusvalenze spaventa i giallorossi, che per restare all’interno dei paletti imposti dall’Uefa potrebbero piazzare un’uscita eccellente. Oltre al nome di ...

È una fase transitoria quella che sta vivendo il mercato in entrata della Roma, con Massara che prima di focalizzarsi totalmente sugli acquisti dovrà cercare di piazzare un paio di cessioni per non incombere in sanzioni a livello di Fair Play Finanziario. Il settlement agreement e la questione plusvalenze spaventa i giallorossi, che per restare all’interno dei paletti imposti dall’Uefa potrebbero piazzare un’uscita eccellente. Oltre al nome di N’Dicka, l’altro profilo indicato sarebbe quello di Angelino, che in caso di cessione libererebbe un posto sulla corsia laterale sinistra, obbligando il club capitolino a gettarsi su un titolare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, duello con il Milan per De Cuyper: fissato il prezzo del belga

In questa notizia si parla di: roma - duello - milan - cuyper

Pallanuoto, duello tricolore a Nesima. L’Ekipe Orizzonte riceve la Sis Roma in gara 3 di finale playoff - Siamo giunti al culmine della tensione! L’Ekipe Orizzonte Catania e la Sis Roma si sfideranno in un’avvincente Gara 3 per il titolo tricolore di pallanuoto femminile.

Mercato Roma, occhi su De Cuyper per rinforzare la fascia sinistra: avviati i primi contatti La Roma continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, con particolare attenzione ai rinforzi per le corsie difensive. Il club giallorosso è alla ricerca di Vai su Facebook

Calciomercato Milan, la Roma si inserisce nella corsa al grande obiettivo: piace a Gasperini e Massara; Calciomercato Milan, la Roma si inserisce nella corsa al grande obiettivo: piace a Gasperini e Massara; Inter-Ederson, Chiesa ??, duello per de Cuyper: il mercato di oggi ??.

Sfida tra Milan e Roma per De Cuyper: i rossoneri preparano l’offerta - Il Milan punta su Maxim De Cuyper come sostituto di Theo Hernandez, nonostante la concorrenza della Roma e i contatti avviati da tempo. Scrive msn.com

Calciomercato Milan, la Roma si inserisce nella corsa al grande obiettivo: piace a Gasperini e Massara - 20:00 Calciomercato Milan, la Roma si è inserita nella corsa al grande obiettivo: si potrebbe scatenare a breve un’asta Tommaso Vottero Come affermato recentemente da Igli Tare all’in ... Come scrive msn.com