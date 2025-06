Roma celebra i Santi Pietro e Paolo 2025 | gli eventi in programma

Roma celebra i santi Pietro e Paolo 2025: un appuntamento imperdibile che unisce fede, cultura e tradizione. La Capitale si prepara a vivere una delle sue festività più sentite, trasformandosi in un palcoscenico di spiritualità e spettacolo. Domenica 29 giugno, le strade si animeranno con iniziative che celebrano due pilastri della storia cristiana e della città eterna, rendendo questa festa un momento di unità e riflessione per tutti i romani e i visitatori. La solennità sarà ...

La Capitale si prepara a vivere una delle sue festività più sentite e spettacolari: la Festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni della città e pilastri della nuova Roma cristiana. Domenica 29 giugno 2025, Roma si trasformerà in un palcoscenico di spiritualità , storia e bellezza, attraverso una serie di iniziative che uniscono celebrazioni religiose, eventi culturali e tradizioni secolari, raccontando una storia millenaria. La solennità sarà anticipata, come da tradizione, dalla suggestiva veglia di preghiera che si terrà nella Basilica di San Pietro la sera di sabato 28 giugno, a partire dalle ore 21. 🔗 Leggi su Funweek.it

