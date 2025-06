Roma caccia agli esterni | Kostic e De Cuyper le prime mosse del nuovo corso Gasperini

Roma si prepara a dare una svolta alla sua stagione, con Gasperini pronto a imprimere la sua firma e portare una ventata di novità. La prima mossa del nuovo corso riguarda le corsie esterne, dove l’attenzione si concentra su Kostic e De Cuyper. Due profili che potrebbero fare la differenza, segnando l’inizio di un progetto ambizioso volto a riaccendere le speranze dei tifosi giallorossi. La battaglia di mercato è appena cominciata.

Il motore del calciomercato sta per accendersi e in casa Roma si respira già l’urgenza di intervenire con lucidità e tempismo. Dopo una stagione fatta di alti e bassi, il club giallorosso punta a voltare pagina con un progetto tecnico ambizioso che ruota attorno alla figura di Gian Piero Gasperini, allenatore scelto per riportare la squadra a competere con continuità sia in Serie A che in Europa League. Il primo snodo cruciale riguarda le corsie laterali, fondamentali nel 3-4-2-1 tanto caro al tecnico piemontese. E se da destra si riflette su qualche ritocco, è a sinistra che i dirigenti hanno già aperto un fascicolo ben più corposo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Roma, caccia agli esterni: Kostic e De Cuyper le prime mosse del nuovo corso Gasperini

In questa notizia si parla di: roma - gasperini - caccia - agli

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Angelino verso l’Al Hilal: alzata l’offerta alla Roma, quasi 25 milioni di euro bonus inclusi e maxi plusvalenza. Per lo spagnolo, che ha dato l’ok, un maxi ingaggio. Poi la Roma comincerà la caccia al sostituto: a Gasp piace l’idea Gosens. #ASRoma #ForzaR Vai su Facebook

Roma, caccia agli attaccanti: nel mirino Kalimuendo ed Emegha per l’attacco di Gasperini; Roma, caccia agli esterni per Gasperini: Wesley, De Cuyper e Gosens nel mirino; Roma, Manu Koné è il pilastro del centrocampo di Gasperini: Massara resiste agli assalti.

Roma, caccia al bomber per Gasperini: sfida al Napoli per Lucca e all'Inter per Bonny, tutti i nomi - Gian Piero Gasperini è da poco diventato il nuovo allenatore della Roma, e sebbene le sue idee tattiche ancora non possano ovviamente essere state apprese da una. Scrive msn.com

Massara: «Roma, sarai più forte. Gasperini esigente? Di questo abbiamo bisogno» - Negli anni, prendendosi più spazi all’interno dei club, ha dovuto imparare a parlare, a comunicare all’esterno. Lo riporta ilmessaggero.it