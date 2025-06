Roma a tutto Gasp già 30mila abbonati | si punta al record nell’era Friedkin

Roma a tutto gas: con oltre 30mila abbonati, l'entusiasmo è alle stelle sotto la guida di Friedkin. La stagione si prospetta come un banco di prova cruciale, con l’obiettivo di consolidare i progressi fatti e puntare alla Champions League, obiettivo sfuggito dal 2016. I giallorossi sono determinati a superare ogni ostacolo, spinti dalla passione e dal desiderio di riscrivere il proprio destino in campo europeo.

Entusiasmo è la parola d'ordine in casa Roma, che si prepara in vista di una stagione che sarà determinante sotto ogni punto di vista. L'obiettivo è quello di dar seguito all'ottimo lavoro svolto da Claudio Ranieri, rimanendo nelle parti alte della classifica e strappando il pass per quella Champions League che manca dal 2016. I giallorossi sono consapevoli di buttare il cuore oltre l'ostacolo, di dover superare la folta concorrenza per i primi 4 posti. Per raggiungere tale traguardo, la dirigenza si è affidata all'esperienza e la conoscenza di Gian Piero Gasperini, vero artefice del capolavoro Atalanta nell'arco delle ultime annate.