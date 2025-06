’Rock the Beach’ prosegue Le serate al Florenz e al Prestige

L’estate ferrarese si anima con il ritmo travolgente di 'Rock the Beach', che prosegue con energia al Florenz Open Air Resort e al Just Prestige Beach Club. Tra musica live e atmosfere magiche sotto le stelle, questa rassegna sta diventando l’evento imperdibile dell’estate, portando emozioni e vibrazioni sulla costa. Sabato alle 21, preparatevi a un concerto unico: sale sul palco la tribute…

Sabato alle 21 salirà sul palco la tribute band 'Play Max', che omaggerà i mitici 883 con i loro brani più celebri, capaci di trasportare il pubblico in un viaggio nostalgico tra gli anni '90 e i primi anni 2000.

