Rock blues con gli Home Alone al Tennis Club Torricelle

Preparati a vivere un mercoledì sera indimenticabile al Tennis Club Torricelle, dove la musica si trasforma in pura emozione. Mercoledì 2 luglio, gli Home Alone, il duo acustico di Brescia, ci portano nel cuore del rock e blues con un repertorio coinvolgente e vibrante. Due chitarre, due voci, tanta energia: una serata magica ti aspetta. Non perdere l’occasione di ascoltare questa esperienza unica!

