Robur | partenze e tanta incertezza! I tifosi osservano con preoccupazione

In un panorama di incertezze e partenze che scuotono il cuore dei tifosi, ogni giorno si accendono speranze e preoccupazioni. Un fan del Siena si sveglia chiedendosi chi lascerà la squadra, senza distinzioni tra scadenze o contratti. La rosa sta cambiando volto, ma il suo amore per i colori biancoverdi resta immutato. La domanda è: riuscirà questa rivoluzione a portare nuova linfa e a riportare la squadra ai vertici?

C’è un tifoso del Siena che ogni mattina si alza e si chiede quale giocatore quel giorno saluterà . E poco importa se sia in scadenza o abbia il contratto. E se per la maglia bianconera darebbe tutto e anche di più. Il Siena Fc sta operando una vera e propria demolizione della rosa della scorsa stagione, con l’obiettivo, dichiarato, di ringiovanirla e di soddisfare le richieste del nuovo allenatore Bellazzini, di ‘regalargli’ pedine che si sposino perfettamente al suo particolare sistema di gioco. Al momento di arrivi certi (quasi certi, manca l’ufficialità ), ce ne è uno soltanto, l’esterno mancino Jacopo Ciofi, l’anno scorso al Montevarchi (è stato allenato da Lelli, prima dell’esonero), mentre di separazioni già formalizzate dalla società , la lista è bella lunga: Bianchi, Masini, Candido, Morosi, Achy, Stacchiotti, Hagbe, Biancon, Galligani e Giusti (non sono ancora arrivate comunicazioni dal club su Cavallari e Boccardi, chissà che non siano gli unici reduci). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net