Roberto Cavalli vende il brand?

Il mondo del lusso è in subbuglio: anche Roberto Cavalli potrebbe passare di mano, come già accade a marchi prestigiosi come Versace. La società Auriel Investment Sa sta valutando l’ingresso di nuovi soci o, addirittura, la vendita completa della maison italiana. Dopo aver acquisito una quota, Hussain Sajwani, imprenditore degli Emirati Arabi, si interroga: Roberto Cavalli valuta davvero la cessione del brand? La risposta potrebbe rivoluzionare il panorama del fashion di lusso.

Come Versace, anche Roberto Cavalli sta valutando la cessione del brand. La società proprietaria Auriel Investment Sa starebbe valutando l'apertura del capitale a nuovi soci, fino alla cessione della maison italiana del lusso. Hussain Sajwani, imprenditore degli Emirati Arabi, aveva già il 100% del brand fondato dallo stilista Roberto Cavalli a novembre 2019. Grazie a questa mossa l'azienda si è decisamente risollevata anche grazie all'ingresso di Fausto Puglisi: il designer ha dato nuova grinta e slancio creativo alle collezioni del brand.

