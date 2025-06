Roberto Benigni torna in Rai | racconterà San Pietro in un grande evento dal Vaticano

Roberto Benigni torna in Rai per un evento imperdibile, che celebrerà la chiusura del Giubileo con uno spettacolo unico dal cuore del Vaticano. La sua narrazione sulla figura di San Pietro promette emozioni e riflessioni profonde, regalando agli spettatori un momento di grande spiritualità e cultura. Non perdete questa straordinaria occasione: un appuntamento speciale che resterà nella memoria di tutti gli italiani. L’evento andrà in onda a dicembre su Rai1, segnando un ritorno atteso e significativo.

A dicembre su Rai1 andrà in onda uno straordinario evento televisivo con Roberto Benigni, che dal cuore del Vaticano racconterà la figura di San Pietro. L'annuncio è stato fatto dall'Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi, durante la presentazione dei palinsesti per la prossima stagione a Napoli. "Ho voluto fortemente il suo ritorno in Rai, mancava da un decennio", ha dichiarato Rossi, sottolineando l'importanza di questo progetto. Benigni sarà interprete di un racconto che unisce arte e spiritualità, incarnando appieno il ruolo della Rai come servizio pubblico culturale e informativo.

