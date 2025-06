Riunito il cda di Visit Romagna | il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli nominato vice presidente

Venerdì scorso, il Consiglio di Amministrazione di Visit Romagna si è riunito in una seduta ricca di novità e decisioni strategiche. Tra i momenti salienti, la nomina di Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico, a vice presidente, rafforzando così il legame tra istituzioni e promozione turistica regionale. Con un’attenzione rivolta allo sviluppo condiviso, il CDA ha approvato nuovi progetti e temi cruciali per valorizzare il territorio e attirare sempre più visitatori.

Si è svolta venerdì la seduta del Consiglio di Amministrazione di Visit Romagna, che riunisce le province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Tra i principali punti all’ordine del giorno, il Consiglio ha approvato l’affidamento di temi e progetti ai consiglieri nominati per il mandato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: visit - romagna - riunito - sindaco

Turismo, si è riunito il cda di Visit Romagna: il sindaco di Cesenatico Gozzoli nominato vice presidente - Oggi, il Consiglio di Amministrazione di Visit Romagna ha accolto una novità importante: il sindaco di Cesenatico, Gozzoli, è stato nominato vice presidente, un passo che sottolinea l'importanza del territorio nella promozione turistica.

Turismo, si è riunito il cda di Visit Romagna: il sindaco di Cesenatico Gozzoli proposto come vice presidente; Il sindaco di Rimini confermato alla guida di Visit Romagna: Forlì scalo aereo fondamentale.

Mattarella visita le ferite dell’alluvione in Emilia Romagna: “Non sarete soli, la ricostruzione sia veloce” - Il Resto del Carlino - Bagno di folla per il Capo dello Stato: “Ho visto la distruzione, so che ce la farete dopo questo momento difficile”. Segnala ilrestodelcarlino.it

Gozzoli nuovo vicepresidente di Visit Romagna - MSN - Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli sarà il nuovo vicepresidente di Visit Romagna. msn.com scrive