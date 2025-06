Risse tra migranti Caritas | ‘continuare ad accoglierli’

Il dibattito sull’accoglienza dei migranti a Treviso si accende ancora dopo la rissa scoppiata davanti all’ex caserma Serena. Don Bruno Baratto, direttore della Caritas locale, ha sottolineato come questa situazione trascenda le sue competenze, alimentando un acceso confronto pubblico. È fondamentale riflettere su come trovare un equilibrio tra solidarietà e sicurezza, garantendo un’integrazione efficace e sostenibile per tutti. La questione rimane aperta e richiede un dialogo serio e condiviso.

Non si placa a Treviso il dibattito sull'accoglienza dopo il caso della rissa tra migranti scoppiata venerdì sera, 20 giugno, davanti all'ex caserma Serena Sul caso è intervenuto il direttore della Caritas tarivisina, don Bruno Baratto, con parole destinate a riaccendere le polemiche. «Si tratta di una questione che va oltre le nostre competenze come Caritas..

