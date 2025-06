Rissa nella movida ma al processo non emergono prove | tutti assolti

Una notte di tensione e confusione si è conclusa con un nulla di fatto: dopo un lungo processo, quattro giovani coinvolti in una rissa nella movida di Roccapiemonte e Cava sono stati assolti, poiché le prove non hanno retto. L’episodio, avvenuto nel gennaio 2022, aveva scosso la comunità locale. Ora, il verdetto mette fine a un’incertezza che durava da mesi, ribadendo l’importanza di un giusto procedimento e di prove concrete per la condanna.

Quattro ragazzi - tre di Roccapiemonte e un quarto di Cava - sono stati assolti dall'accusa di rissa. L’episodio risale al mese di gennaio del 2022, avvenuto lungo Corso Umberto I, nei pressi di un noto locale della movida. L'indagine fu condotta dalla polizia giudiziaria, che individuò i quattro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

