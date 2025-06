Rissa con coltelli e machete sotto alle palazzine occupate dai latinos in via Giulioli

Una notte di tensione e paura si è scatenata sotto le palazzine occupate in via Giulioli, dove, nonostante lo sgombero di giugno e settembre, i problemi sembrano persistere. Tra coltelli e machete, una rissa violenta ha coinvolto una decina di persone, creando scompiglio e preoccupazione tra residenti e forze dell’ordine. La situazione, ancora fragile, richiede interventi tempestivi per garantire sicurezza e tranquillità nel quartiere.

Come prima, più di prima. Nonostante lo sgombero dello scorso 24 giugno ancora problemi alle palazzine occupate dai latinos a pochi metri dall'ex Hotel Cinecittà, sgomberato lo scorso mese di settembre. Una decina di persone, tutti sudamericani, si sono infatti affrontati in strada armati di.

