Riscossione coattiva mani nelle tasche degli ' evasori' | contratto da 1.3 milioni di euro

Il Comune di Aversa fa un passo deciso contro l’evasione fiscale, firmando un contratto da 13 milioni di euro per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva. Con questa mossa, si punta a recuperare le entrate mancanti e a garantire più equità tra i cittadini onesti. Un investimento forte che dimostra come la trasparenza e la lotta all’evasione siano prioritarie per il futuro dell’amministrazione comunale.

Il Comune di Aversa ha oggi (27 giugno) formalmente approvato lo schema di contratto per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione coattiva del canone unico patrimoniale, nonché di una serie di entrate comunali sia tributarie che patrimoniali. Il servizio è stato aggiudicato, a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

