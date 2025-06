Rischio sicurezza a Venezia | per il corteo no Bezos in arrivo manifestanti da nord Italia e Uk

Venezia si prepara a una grande mobilitazione: il corteo No Bezos sta attirando manifestanti da tutto il Nord Italia e dal Regno Unito, con treni organizzati e arrivi internazionali. La tensione cresce mentre la città si avvicina al ponte di Rialto, punto focale dell’evento. Per garantire sicurezza e ordine, le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, ma resta alta l’attenzione su possibili rischi.

Sono stati organizzati treni da tutto il nord ovest e sono state annunciati anche arrivi dall'estero per la manifestazione che raggiungerà il ponte di Rialto.

