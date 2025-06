Rischio idrogeologico e sismico Bicchielli Noi Moderati | Non lasceremo soli i sindaci

In un panorama complesso di rischio idrogeologico e sismico, i sindaci si trovano a fronteggiare sfide crescenti senza adeguato supporto. Bicchielli Noi Moderati si impegna a garantire che nessuno sia lasciato solo: ascoltiamo le loro esigenze e promosso azioni concrete per semplificare le procedure e rafforzare la collaborazione istituzionale. La nostra priorità è tutelare le comunità e costruire un futuro più sicuro, perché insieme possiamo fare la differenza.

"Tutti i rappresentanti istituzionali auditi in queste settimane, inclusi i sindaci ieri e oggi in Campania, lamentano una moltiplicazione di competenze e una stratificazione di aspetti burocratici. La richiesta che viene dai sindaci è quella di non essere lasciati soli. Noi non abbiamo nessuna. 🔗 Leggi su Salernotoday.it