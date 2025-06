Risarcisce le attività che aveva danneggiato E viene assolto

Vincenco Dubali, 23enne di origine albanese con precedenti, ha trovato giustizia e redenzione: dopo aver risarcito le attività danneggiate, i titolari hanno ritirato la querela, e il giudice Giovanni Ghini lo ha assolto. La vicenda, iniziata con le spaccate di marzo 2024 ai danni di un centro estetico e un caffè, si conclude con un'importante vittoria legale, dimostrando come il percorso di riscatto possa prevalere anche nelle situazioni più complesse.

Ha risarcito i danni alle due attività che aveva derubato. I titolari hanno ritirato la querela e il giudice Giovanni Ghini ieri ha pronunciato l'assoluzione per Vincenco Dubali, 23enne di origine albanese. Nel marzo 2024 il giovane era stato arrestato dalla polizia per le spaccate al centro estetico 'Invidia' di via Passo Buole e all'Art caffè di via Martiri di Cervarolo. Il giovane, con precedenti per droga e contro il patrimonio, dopo aver mandato in frantumi i pesanti infissi e le vetrate dei due esercizi commerciali, aveva asportato il fondocassa e un boccione contenente le mance per le bariste.