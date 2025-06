Riqualificazione di Montevescovado arriva primo finanziamento della Regione

La riqualificazione di Montevescovado prende il via con entusiasmo: la Regione Campania destina la prima tranche di quasi 1,5 milioni di euro, segnando un importante passo avanti nel rilancio del rione di Nocera Inferiore. Questa anticipazione del 10% rappresenta un segnale concreto di impegno e fiducia nel potenziale di Montevescovado, aprendo la strada a un futuro più vivibile e sostenibile per tutti i cittadini.

La Regione Campania stanzia una prima parte del finanziamento per riqualificare il rione di Montevescovado, a Nocera Inferiore. Si tratta, nel dettaglio, di un'antiicpazione del 10%, pari a poco meno di un milione e mezzo di euro. Nello specifico, è la prima tranche del finanziamento regionale di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: finanziamento - montevescovado - regione - riqualificazione

Riqualificazione di Montevescovado, arriva primo finanziamento della Regione; I primi soldi per ridare dignità al quartiere Montevescovado; Nocera Inferiore, in arrivo una parte dei 15 milioni per il quartiere Montevescovado, riunione in Regione.

Regione Autonoma della Sardegna - Finanziamenti per progettazione interventi di difesa costiera e riqualificazione: domande Enti locali entro il 31 ottobre 2024 - Notizie dalla Regione Finanziamenti per progettazione interventi di difesa costiera e riqualificazione: domande Enti locali entro il 31 ottobre 2024. Lo riporta regione.sardegna.it

Regione Autonoma della Sardegna - Diagnosi e attestazione energetica, oltre 550 gli edifici idonei al finanziamento regionale. L’assessore Saiu: "Primo importante sostegno ai ... - Cagliari, 23 novembre 2023 – Ampia adesione dei Comuni sardi al bando regionale per l’erogazione di finanziamenti per la diagnosi energetica e attestazione energetica degli edifici pubblici di loro ... Riporta regione.sardegna.it