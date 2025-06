Riprendono i lavori alla ciclabile sull’Ostiense Legambiente avvisa | Ascoltiamo i ciclisti e i pedoni

Roma si anima di nuovo con i lavori sulla ciclabile dell’Ostiense, un intervento atteso da cittadini e ciclisti. Dopo due anni di stop, i cantieri sono finalmente ripartiti, ma non mancano le preoccupazioni: associazioni e pedoni denunciano spostamenti del percorso sulle corsie pedonali. Legambiente si schiera a fianco degli utenti, chiedendo attenzione e rispetto per una mobilità sostenibile e sicura. È essenziale ascoltare le esigenze di tutti per trasformare questa arteria in un esempio di convivenza e rispetto reciproco.

Roma, 27 giugno 2025- Dopo 2 anni di stop sono ripartiti i cantieri per la realizzazione della ciclabile sulla Via Ostiense a Roma; le associazioni di ciclisti però, attraverso un sit-it organizzato per questa sera, protestano facendo rilevare che pesanti porzioni del percorso realizzativo dell’arteria ciclabile, si siano spostate dallo spazio stradale al marciapiede. Legambiente, interviene a sostegno di quanti hanno organizzato il sit-it: “Bene il Comune sul riavvio dei cantieri per la realizzazione della Ciclabile sulla Via Ostiense a Roma, itinerario che ora va realizzato completamente e ascoltando le istanze del mondo della ciclabilità – commentano da Legambiente -. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

