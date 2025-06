Riprendersi il mondo senza sparare un colpo | la strategia cinese all’ombra dei conflitti

In un mondo in tumulto, la Cina si muove con maestria silenziosa, sfruttando il vuoto lasciato da Russia e Stati Uniti. Come nel 1997 con Hong Kong, Pechino mira a ridefinire l’ordine globale senza sparare un colpo, proponendosi come baluardo di stabilità e un’alternativa sottile all’egemonia occidentale. Ma quali sono le vere intenzioni di Xi Jinping in questa strategia di sottrazione? La risposta potrebbe cambiare gli equilibri mondiali.

Con Russia e Stati Uniti intrappolati nei propri campi di battaglia, Pechino avanza senza clamore. Come per Hong Kong nel 1997, la Cina punta a riconfigurare l’ordine globale senza fuoco nĂ© fiamme: emergere come garante di stabilitĂ , restare fuori dal logoramento bellico, e offrire un’alternativa silenziosa ma solida all’egemonia occidentale. Nella guerra degli altri, Xi gioca per sottrazione e arrivano i primi segnali: Tokyo e Seoul disertano il summit NATO. 🔗 Leggi su Fanpage.it

