Rinnovo d' oro per Cristiano Ronaldo | ecco quanto guadagnerà al secondo

Cristiano Ronaldo si prepara a firmare un rinnovo d’oro con l’Al-Nassr, prolungando il suo contratto fino al 2027. Ma quanto guadagna al secondo? Con oltre 200 milioni di euro all’anno, il suo ingaggio subirà un “ritocco” che rende il portoghese tra i calciatori più pagati al mondo. Una partnership da sogno per il re del calcio, destinata a scrivere nuove pagine di successi e record.

Il rapporto tra la stella portoghese e l'Al-Nassr prosegue fino al 2027. Ai 200 milioni di euro all'anno del contratto precedente si aggiunge un "ritocco" dell'ingaggio.

Cristiano Ronaldo rinnova con l'Al Nassr Ingaggio stellare fino al 2027, ecco quanto guadagnerà: 200 milioni di euro a stagione 16,6 milioni al mese 3,8 milioni a settimana 548mila euro al giorno 380mila euro al minuto 6.340 euro al second

