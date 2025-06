Rinnovo Contratto Gilda | Valorizzare economicamente i coordinatori di classe hanno un ruolo fondamentale

Il rinnovo del contratto della Gilda degli insegnanti si focalizza sulla valorizzazione economica e professionale dei coordinatori di classe, figure chiave per il buon funzionamento delle scuole. La priorità è rafforzare e potenziare queste figure esistenti prima di introdurre nuovi ruoli intermedi, per garantire un ruolo riconosciuto e più efficace. La battaglia per un riconoscimento più equo e valorizzato continua con determinazione e impegno.

Tra i temi proposti, la Gilda degli insegnanti ha posto l’attenzione sulla figura del coordinatore di classe, ritenuta prioritaria rispetto all’introduzione di nuovi ruoli intermedi. “Riteniamo che nel contratto, prima di parlare di figure intermedie, sia fondamentale potenziare quelle esistenti. Tra le nostre richieste, dunque, per cui ci batteremo fino alla conclusione di questo tavolo . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Castellana (Gilda): “Attuale sistema di reclutamento docenti crea selezione per reddito, non per qualità . Contratto separato per i prof e preside elettivo per cambiare davvero la scuola” [VIDEO INTERVISTA] - Durante il Congresso Nazionale a Roma, Carlo Castellana della Gilda ha evidenziato come l’attuale sistema di reclutamento docenti favorisca la selezione per reddito e non per qualità , proponendo un cambiamento radicale attraverso un contratto unificato e un sistema elettivo per preside e docenti.

