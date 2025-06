Rinnovo CCNL 2022 24 | Gilda punta alla valorizzazione dei coordinatori di classe

Il rinnovo del CCNL 2022/24 rappresenta un'occasione cruciale per rafforzare il ruolo dei coordinatori di classe, figure fondamentali per la qualità della didattica e il rapporto con le famiglie. La Gilda degli Insegnanti si batte con determinazione affinché questo ruolo venga riconosciuto sia sul piano economico che professionale. Proseguono le trattative all’Aran, con l'obiettivo di valorizzare davvero i protagonisti della scuola. Attraverso questo processo, si punta a costruire un sistema più equo e motivante per tutto il comparto.

Proseguono le trattative per il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 202224. Gilda degli Insegnanti insiste per un riconoscimento economico e professionale della figura del coordinatore di classe, ritenuta centrale per la didattica e il rapporto scuola-famiglia. La trattativa all’Aran Nell’ambito del confronto per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto . Rinnovo CCNL 202224: Gilda punta alla valorizzazione dei coordinatori di classe . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

