Rinnovo CCNL 2022 24 | compensi viaggi di istruzione e passaggi verticali ATA

Il rinnovo del CCNL 2022/24 per il settore “Istruzione e Ricerca” è ancora in fase di trattativa, con focus su compensi, viaggi di istruzione e passaggi verticali ATA. Dopo il quinto incontro del 26 giugno, si intensificano le discussioni sulle risorse economiche, fondamentali per avanzare nelle proposte. La settimana prossima si terrà il sesto incontro: un passo cruciale verso un accordo che possa rispondere alle esigenze di tutto il comparto.

Prosegue la trattativa per il rinnovo del CCNL “Istruzione e Ricerca” 202224. Il quinto incontro del 26 giugno ha messo al centro il tema delle relazioni sindacali, con proposte specifiche per scuola, università, ricerca e AFAM, ma resta prioritario il nodo delle risorse economiche. La settimana prossima fissato il sesto incontro. Le relazioni sindacali al . Rinnovo CCNL 202224: compensi, viaggi di istruzione e passaggi verticali ATA . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: rinnovo - ccnl - istruzione - compensi

Rinnovo CCNL 2022/24, Anief chiede più equità: ‘Adeguare gli stipendi e introdurre i buoni pasto al personale’ - Il sindacato Anief, in vista del tavolo di confronto con l'Aran del 28 maggio, sottolinea l'importanza di equità nel rinnovo del CCNL 2022/24.

CCNL “Istruzione e Ricerca” 2022-2024: quarto incontro all’ARAN; Scuola e contratto: aumenti di stipendio, diritti, valore e qualità del lavoro; ISTRUZIONE - Rinnovo RSU, Anief invita i lavoratori della scuola alla candidatura: miglioreremo il Ccnl, voi i contratti d’Istituto. Pacifico: “vogliamo maggiori risorse e dignità per la categoria”.

Contratto Scuola: aumento stipendi e altre novità nel rinnovo CCNL - Dal primo gennaio scorso, tutte le misure dei compensi orari per le attività ... Come scrive lavoroediritti.com

Rinnovo contratto scuola 2022-24, giovedì riprende la trattativa all’Aran. Anief chiede stipendi più alti, buoni pasto e middle management - Mentre i dipendenti delle Funzioni Centrali in smart working ricevono buoni pasto da 13 euro al giorno, docenti e personale ATA restano esclusi da questo beneficio. Segnala orizzontescuola.it