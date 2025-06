Rinnovo assegno di inclusione come fare domanda dal 1° luglio 2025

A partire dal 1° luglio 2025, sarà possibile presentare la domanda di rinnovo dell'Assegno di Inclusione (Adi) presso l'INPS. Questa novità rappresenta un passo importante per molte famiglie che beneficiano di questa misura, sostituto del Reddito di Cittadinanza. Se anche tu rientri in questa categoria, è fondamentale conoscere le modalità e i tempi per non perdere il supporto economico. Ecco tutto quello che devi sapere sul rinnovo e come procedere.

Dal 1° luglio 2025 sarà possibile presentare una nuova domanda all'Inps per il rinnovo dell'Assegno di inclusione (Adi). Per molte famiglie, infatti, l'accredito del 27 giugno è l'ultimo di 18 rate della misura che, da gennaio 2024, ha sostituito il Reddito di cittadinanza. La scadenza è stata confermata dall'Inps il 26 giugno con un comunicato stampa recante gli ultimi aggiornamenti dell'indennità e il messaggio che riceveranno le famiglie nei prossimi giorni. In maniera analoga, tra un mese le famiglie che avevano presentato la domanda dell'indennità a gennaio 2024, riceveranno l'Sms di sospensione e le indicazioni per il rinnovo della misura.

