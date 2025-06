Rinnovabili nessun sindaco è venuto all’incontro

Il dibattito sulle energie rinnovabili infiamma la Val di Chiana senese, dove i sindaci sembrano restare in silenzio di fronte alle proposte. Dopo la lettera del ministro Lollobrigida e le reazioni politiche, le associazioni ambientaliste continuano a sollevare questioni cruciali. La questione, ormai più che mai, coinvolge l’intera comunità , che si chiede quale sarà il vero futuro del territorio. Ma qual è la direzione che si intende prendere?

Prima la lettera ‘ufficiale’ del ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, in contemporanea con la reazione di Francesco Michelotti, parlamentare di FdI; poi la nota dell’associazioni ambientaliste della Val di Chiana senese (Circolo Legambiente Terra e Pace Aps, Valdichiana 20.30, Il Bersaglio, Associazione ARIA, Comitato No Polo Logistico di Bettolle). Continua ad essere animato il dibattito intorno al comunicato con cui i dieci sindaci dell’area hanno espresso preoccupazione per le norme, definite ‘nuove’, che liberalizzerebbero l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole situate entro 300 metri dalla rete autostradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it