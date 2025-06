Rinascono le piscine a La Gabella | inaugurato il ' Green Village'

Le Piscine della Gabella, simbolo di relax e sport nel cuore della città, rinascicono con una veste innovativa: nasce il Green Village. Frutto di una gestione fresca e sostenibile, questo progetto unisce benessere, natura e divertimento. Situato in via di Lungomonte Ettore Tozzini 41, il Green Village promette di diventare il nuovo punto di riferimento per chi cerca un’oasi di pace e vitalità. La rinascita di un luogo storico pronto a sorprenderci ancora.

Le storiche Piscine della Gabella rinascono con una nuova gestione ed una nuova identità: 'Green Village', il progetto che coniuga sport, relax, natura e sostenibilità condotto dagli imprenditori Nicola Pratesi e Martina Gennai. Il complesso, situato in via di Lungomonte Ettore Tozzini 41, a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: rinascono - piscine - gabella - green

