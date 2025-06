Rinascimento Castiglionese | la sinfonia delle buche erbacce e Illuminazioni a sorpresa

rinascimento castiglionese: tra buche, erbacce e illuminazioni a sorpresa, la città si trasforma in un palcoscenico di comicità e impegno civile. Il gruppo Rinascimento Castiglionese si fa portavoce di una rinascita urbana, armato di interrogazioni e passione. Un vero e proprio “Rinascimento”, ma sotto il peso di un asfalto sconnesso e luci che sussurrano silenzio. Partiamo dalla Via dei...

Ah, Castiglion Fiorentino! Città che mai dorme. anzi, più che dormire sembra sonnecchiare sotto il peso di buche e cartacce, in un teatro tragicomico che il gruppo Rinascimento Castiglionese ha deciso di mettere sotto i riflettori, armato di interrogazioni e buona volontà. Un vero e proprio “Rinascimento”, ma all’ombra di un asfalto da guerra, erba alta da giungla tropicale e illuminazione pubblica a effetto “luci spente”. Partiamo dalla Via dei Bersaglieri, che oggi più che un viale sembra un campo minato: le buche, signori, sono diventate cittadine onorarie. Aspettano da anni un intervento di asfaltatura che pare un miraggio in mezzo al deserto della manutenzione urbana. 🔗 Leggi su Lortica.it