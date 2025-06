Riina nuovo arresto clamoroso | Anche la figlia del boss il clan è all’angolo

La decisione del Tribunale del Riesame di Firenze ha scuotuto ancora una volta il mondo della giustizia e delle organizzazioni criminali. Con l’arresto di Maria Concetta Riina, figlia del celebre boss mafioso Totò Riina, si riaccende il dibattito sulla lotta alla mafia e sulle strategie per contrastarla efficacemente. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli e di un’interrogazione più profonda sulle sfide che ancora ci attendono.

Il Tribunale del Riesame di Firenze ha disposto l’arresto di Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del noto boss mafioso Totò Riina, defunto capo di Cosa Nostra. I due sono accusati di estorsione in concorso nei confronti di due imprenditori toscani, reato aggravato dal metodo mafioso. Tuttavia, nonostante la misura cautelare disposta dal Tribunale, non verranno incarcerati immediatamente. La decisione, infatti, non è ancora esecutiva e non lo sarĂ finchĂ© non sarĂ definitiva. La vicenda giudiziaria e la decisione del Riesame. La vicenda giudiziaria ha avuto inizio da tempo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Riina, nuovo arresto clamoroso: “Anche la figlia del boss”, il clan è all’angolo

