Riina junior e il marito in carcere | estorsione e mafia in Toscana per la primogenita del capo dei capi

Riina Junior, la primogenita del famigerato boss Salvatore Riina, si trova ora dietro le sbarre: il Tribunale di Firenze ha disposto la custodia cautelare per estorsione e legami con la mafia toscana. Un colpo duro alla famiglia Riina, mentre si apre un nuovo capitolo nell’intricata lotta contro le organizzazioni criminali. Ma cosa ci riserva questa inquietante vicenda?

Riina junior, la primogenita del boss, va in galera. Il Tribunale del Riesame di Firenze, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, ha disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del defunto capo di “Cosa Nostra” Salvatore Riina, indagati in concorso per i delitti di estorsione aggravata dal metodo mafioso e di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso commessi ai danni di due imprenditori toscani. Le accuse per Concetta Riina e il marito. La vicenda processuale ha origine nel mese di agosto del 2024, allorquando gli indagati inviarono alle persone offese le prime richieste estorsive. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Riina junior e il marito in carcere: estorsione e mafia in Toscana per la primogenita del “capo dei capi”

