Rihanna esplosiva | incinta in lingerie nel nuovo servizio fotografico

Rihanna, incinta del suo terzo figlio, sorprende ancora una volta con un servizio fotografico sensuale e autentico. La regina dell’intimo si mostra in lingerie sexy, dimostrando che la gravidanza può essere una fonte di bellezza e potere. Gli scatti per SavageXFenty hanno già fatto impazzire i follower, confermando il suo status di icona di stile e femminilità . Qualcuno dice che Rihanna ha trovato il modo perfetto per mantenere alta l’attenzione su di sé, e non possiamo che essere d’accordo.

È proprio vero che la gravidanza fa (ancor) più belle: Rihanna, incinta del terzo figlio da A$AP Rocky, ha posato in sexy lingerie, reggiseno in pizzo e mutandine abbinate, per il nuovo servizio fotografico del suo brand di intimo SavageXFenty. E, ça va sans dire, gli scatti hanno subito fatto schizzare le views. Qualcuno dice che la cantante ha trovato il modo di non far perdere interesse su se stessa, visto che non pubblica album da quasi 10 anni (l'ultimo, Anti, è del 2016); altri sostengono che l'attività imprenditoriale – tra profumi, trucco e abbigliamento – ha ormai totalmente soppiantato quella musicale.

