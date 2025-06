Rifugi climatici con 35 gradi Il nostro test nei parchi E l’uovo si cuoce all’aperto

a Firenze, con oltre 35 gradi, per scoprire se questi spazi sono davvero efficaci. Il nostro test nei parchi e nelle biblioteche ha dimostrato che, sotto il sole cocente, l’ombra e l’acqua sono alleati imprescindibili per sopravvivere all’estate. Ma quanto sono effettivamente utili? Scopriamolo insieme e valutiamo se i rifugi climatici sono la risposta ai colpi di calore in città.

Firenze, 27 giugno 2025 – Sono 44 i rifugi climatici individuati dal Comune di Firenze, di cui 7 biblioteche e 37 aree verdi ombreggiate almeno per il 70% della superficie da alberi e dotate di fontanelli. I rifugi climatici per il Comune sono luoghi di ristoro dove tentare di sfuggire alla canicola, con accesso all’acqua e all’ombra, tutti liberamente accessibili. Ma sono davvero ’rifugi’? Abbiamo fatto una prova in una giornata torrida come quella di ieri. Firenze mappa i suoi “rifugi climatici”: 44 spazi per ripararsi dal caldo estremo La massima all’ombra in città ha sfiorato i 37 gradi, un picco estremo per giugno tanto che in poco più di un quarto d’ora siamo letteralmente riusciti a cuocere un uovo sul cofano di una macchina parcheggiata al sole. 🔗 Leggi su Lanazione.it