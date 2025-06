Rifondazione | Ennesima aggressione neofascista ecco il vero degrado di Piacenza

Ancora una volta, Piacenza si trova sotto il segno del degrado e dell’odio. La Curva Nord si mobilita con un sit-in per denunciare l’aumento della violenza e dell’incuria che avvolgono la città. Contemporaneamente, un grave episodio di aggressione neofascista mette in luce le ombre di una società divisa e fragile. È tempo di reagire, di riconquistare i valori di rispetto e integrazione che non devono essere dimenticati.

«La Curva Nord del Piacenza organizza un sit-in per protestare contro la situazione di degrado e insicurezza in cui verserebbe la città. A pochi metri di distanza, praticamente in contemporanea, circa quaranta persone in camicia nera aggrediscono due fratelli di origine algerina, con spranghe e.

