Rifiuti sciopero di Geofor | possibili disagi all' inizio della settimana

Attenzione, cittadini di Pisa! Lo sciopero indetto dalle RSU di Geofor potrebbe causare disagi nella raccolta dei rifiuti all'inizio della settimana. Il Comune ricorda l'importanza di rispettare il calendario 'porta a porta' per garantire che i bagagli di immondizia siano esposti correttamente, anche in questo periodo di agitazione. Restiamo uniti e informati per affrontare al meglio questa situazione.

Il Comune di Pisa ricorda che le RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) di Geofor hanno proclamato uno sciopero per le giornate di lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio. Geofor, in una nota, invita gli utenti "a esporre regolarmente i rifiuti secondo il calendario della raccolta 'porta a porta'. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

